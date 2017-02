REPLAY - En ce jour de Saint-Valentin, Laurent Gerra imite Francis Cabrel, Renaud, Vincent Delerm, Jean-Marie Le Pen, Patrick Sébastien et Céline Dion.

par Laurent Gerra , Jade publié le 14/02/2017 à 09:45

En ce 14 février, la pression monte pour tous les couples. Nous célébrons en effet la Saint-Valentin. Pour aider les amoureux en mal d’idées de cadeaux, nous avons demandé quelques conseils à nos chanteurs préférés. Premier interrogé par Mademoiselle Jade, Francis Cabrel. "Pour la Saint-Valentin, j'offre des cailloux à la dame, çà la femme". Plutôt original ! "Parce que la femme, la dame de Haute-Savoie chez qui je vais dormir, elle aime pas les bijoux. Elle préfère les cailloux pour les lancer sur les hiboux pleins de poux", explique le chanteur imité par Laurent Gerra. Lui a-t-il préparé un petit dîner romantique ? "Je lui fais de la soupe aux choux, même si ça fait péter. Et puis je la prends sur mes genoux, et elle s’amuse avec mes joujoux. C’est tellement, tellement, tellement romantique", poursuit-il.



Vient ensuite Renaud. Est-il du genre à faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin ? "Disons que la Saint-Valentin, c’est une fête un petit peu trop commerciale, un petit peu trop infiniment pourrie. Alors moi, j’offre des mots à ma gonzesse", affirme le chanteur, lui aussi imité par l'humoriste. Il se met alors à chanter : '

C’est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau,

Mais quand ça vous colle à la peau,

Putain qu’est-ce que ça vous tient chaud.



Alain Souchon fête-t-il la Saint-Valentin ? "J'aime bien la Saint-Valentin. C'est sympa, la Saint-Valentin. Il faut acheter des petites bouchées Mon Chéri, et pis aussi un petit bouquet de fleurs et pis aller au restau. C'est sympa, il y a le menu spécial Saint-Valentin, avec du Champagne. Ça coûte un bras mais c’est sympa", avoue l'artiste, lui aussi imité par Laurent Gerra.