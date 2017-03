publié le 15/03/2017 à 10:50

Facile et rapide à préparer, ces délicieux et tendres petits pains de table sont parfaits pour accompagner le petit déjeuner, une tasse de thé ou même une soupe.



Cette recette allie deux ingrédients aux valeurs nutritives excellentes : la farine de sorgho et la poudre d’amande afin d’apporter aux petits Irish Soda Bread une mie tendre et savoureuse. Les petits pains soda sont meilleurs servis tièdes et fraîchement cuits.

La farine de sorgho est d’une belle couleur brun rosé. Elle est la cinquième céréale mondiale, très consommée en Asie et Afrique, et malheureusement très peu connue en Europe. Elle est très riche en phosphore, potassium, protéine, en fer, en vitamine B1, B3. C’est une excellente farine pour cuisiner les pains et les gâteaux sans gluten.



La poudre d’amande est riche en protéines, en fibres, en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamines E. Elle est également riche en minéraux tel qu’en manganèse, en cuivre, en phosphore, en fer et en zinc. L’amande a la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide.

Les Irish Soda Bread pour célébrer la St Patrick sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

Pour 11 petits pains :



110g de farine de sorgho

50g de poudre d’amande

60g de fécule de maïs (ou fécule de pomme de terre)

1 petite cuillère de gomme xanthane

1 petite cuillère de poudre à lever

1 petite cuillère de bicarbonate

1 petite cuillère de sel fin

105 g de sucre de canne blond

2 œufs

70ml d’huile végétale neutre (olive, pépin de raisin,)

125ml de lait végétal (ici lait d’amande)

1 cuillère à soupe de beurre d’amande

130g de raisin sec (Thomson)

Les Irish Soda Bread pour célébrer la St Patrick Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Déposer dans les cavités de la plaque à muffins, des petits moules en papier.



Dans un saladier, mélanger bien ensemble tous les ingrédients secs : farine, poudre d’amande, fécule, gomme xanthane, poudre à lever, bicarbonate, sel fin, et sucre.



Dans un bol, battre légèrement à l’aide d’une fourchette les 2 œufs. Verser les œufs dans les ingrédients secs et commencer à mélanger avec un fouet. Ajouter l’huile, le lait végétale, le beurre d’amande en continuant de mélanger.

Ajouter enfin les raisins. Diviser cette pâte entre chaque petit moule en papier. Lisser légèrement le dessus de la pâte avec un doigt humide. Cuire 25mn. Vérifier la cuisson en insérant une pique en bois au centre d’un petit pain, la pique doit ressortir sèche.

