Les bienfaits insoupçonnés des olives

publié le 09/06/2018 à 07:18

L'homme ferait bien de s'inspirer du chat, très friand d'olives. Car d'après le docteur Saldmann, ces fruits issus de l'olivier sont pleins d'atouts pour la santé. Et mieux vaut préférer la verte à la noire, moins calorique. C'est au moment de sa maturité que l'olive verte devient noire.



Les graisses de l'olive sont bonnes au niveau cardio-vasculaire et apportent de la vitamine E, du fer et du cuivre. C'est pourquoi il est préférable de croquer une olive à l'apéritif plutôt que des petits gâteaux salés.

Le docteur Saldmann met cependant en garde contre la tapenade industrielle, qui, comme tout produit transformé, perd de ses éléments bénéfiques au passage. Il est donc préférable d'écraser soi-même l'olive, ce qui vous musclera les avant-bras en prime. Quant à l'huile d'olive, elle est à consommer avec modération. En effet, une cuillère à soupe contient près de 90 calories.