L'exercice, clé de la préparation à une chirurgie

publié le 10/06/2018 à 09:48

Les médecins conseillent souvent à leurs patients de "bien se préparer" avant une opération chirurgicale, sans plus de précisions. Mais que cela signifie-t-il exactement et quel est le mode d'emploi ?



Bienveillants, les proches conseillent souvent de bien se reposer avant une opération. C'est tout le contraire. Pratiquez des exercices pré-opératoires, avec l'accord préalable de votre médecin. Il est toutefois important de les adapter au type de chirurgie prévue. Dans le cadre d'une opération du genou, faites vos exercices de musculation des jambes dos au sol, en pédalant dans le vide.

La marche et le vélo d'intérieur sont presque toujours conseillés avant une opération chirurgicale. Il est primordial de conserver une forme d'exercices physiques modérés. En effet, une perte de muscles est souvent constatée après une intervention chirurgicale. La récupération sera d'autant plus facile et rapide si vous maintenez une activité physique en amont. Consulter un kinésithérapeute permet de mettre en place de bonnes habitudes, à poursuivre après l'opération. Privilégiez la marche pour vous détendre et ne pas arriver stressé le jour J.