publié le 03/06/2018 à 07:43

Le docteur Saldmann s'est intéressé au chiffre 5. Les humains ont 5 doigts de mains et de pieds. Ils ont aussi 5 sens : l'ouïe, la vue, le touché, l'odorat et le goût. Et il y a un équilibre des choses.





Exemple : sur le problème de l'obésité tout est une question de régulation. Les gens mangent trop vites. Un bon système pour éviter de manger trop vite est basé sur le travail des 5 sens. Aborder un plat en stimulant ses 5 sens permet de stimuler les systèmes de régulations. Il faut globalement reprendre nos sens. Nos ancêtres, pour éviter de tomber malades, sentaient un aliment, le goûtaient. Ils faisaient travailler tous leurs sens.

Sans ce travail, les systèmes de régulation de l'appétit ne fonctionnent plus du tout. Travailler ses 5 sens permet de manger moins vite, beaucoup mieux et de réduire l'appétit à court terme.