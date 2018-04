publié le 17/04/2018 à 10:34

Le soleil c'est sympa, mais ça l'est tellement qu'il faut s'en méfier. Car qui dit soleil, dit rayons ultraviolets. Et les UV ne sont rien moins que la première cause du mélanome.



Ce cancer de la peau est l'un des cancers les plus dangereux. Il a tendance à prospérer. Voilà pour la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que la mortalité du mélanome diminue. Peut-être parce que depuis quelques années on en parle un peu plus.

Cela incite les patients à se faire examiner, ce qui facilite la prévention. Plus tôt on détecte le mélanome, mieux on le gère. Pour y échapper, il faut se protéger du soleil. Encore faut-il le faire systématiquement.

Le soleil est bien sûr un facteur de risque, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'hérédité, le fait que vous ayez été brûlé par le soleil quand vous étiez enfant, l'exposition aux pesticides domestiques (tous ces produits qu'on utilise pour se débarrasser des insectes, des moustiques, des acariens ou encore des mauvaises herbes).



La chaleur, pas le critère n°1

Il y a aussi la couleur de la peau. Plus elle est pâle, plus vous êtes dans le collimateur. Les personnes rousses, par exemple, sont deux fois plus touchées que la moyenne.



Cela dit, il ne faut pas sombrer dans la parano. Vous allez voir qu'avec le soleil, on peut aussi s'entendre. Surtout si c'est un soleil de printemps.

Quand le soleil est modéré - ce qui est à peu près le cas jusqu'à la fin du mois d'avril, et même un peu au-delà -, il n'est pas nécessaire de se protéger. Et ce même si vous avez chaud, la chaleur ne doit pas vous tromper. Elle n'est pas un critère.

N'oubliez pas le baume à lèvres anti-UV

Le seul qui vaille est l'index UV. L'échelle va de 1 à 11. À 1, le rayonnement est faiblard. À 11, il est à son paroxysme. Comment savoir où le rayonnement se situe à un instant T ? Si vous avez Internet, c'est facile. Un site publie chaque jour une carte de France avec l'index UV dans chaque région. Il travaille en collaboration avec Météo France. On a donc affaire à des gens sérieux.



Si l'index UV va de 1 à 3, il est faible. Inutile de se protéger. En revanche, à partir de 4 on commence à dégainer la crème. Et au-delà de 5, on se protège. Encore une fois, que vous ayez chaud ou pas, les UV ne réchauffent pas. Vous pouvez très bien avoir un index élevé alors que le temps est frais parce qu'il y a un peu de vent.



Sinon, j'ai une dernière recommandation. Quand vous devez vous protéger, ne le faites pas à moitié. N'oubliez pas le baume à lèvres anti-UV. La peau des lèvres est particulièrement fine (c'est de la muqueuse), donc très fragile.