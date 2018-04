publié le 13/04/2018 à 10:34

Le printemps est bien entamé. Il est peut-être temps d'affiner sa silhouette en prévision des vacances estivales. Je connais un sport qui marche à tous les coups : la natation.



C'est l'un des sports les plus complets qui soient. La natation affine, draine, muscle, relaxe et développe la coordination. Toutes celles et tous ceux qui veulent modeler le haut de leur corps peuvent s'y mettre. Quand on nage, ce sont les épaules, le torse, les bras et le dos qui en profitent prioritairement.

Par ailleurs, la natation réussit l'exploit de faire travailler votre cardio tout en épargnant les os et les articulations. À la piscine, pas de choc - sauf si vous plongez dans le bassin vide ou si vous trébuchez dans le pédiluve.



La brasse, plus technique qu'il n'y parait

Quelle nage privilégier si vous vous y mettez (ou remettez) ? Le papillon. Non, je rigole : si vous y arrivez, vous êtes déjà un nageur averti. Le dos crawlé, ce n'est pas facile non plus, mais pour muscler le dos c'est efficacité maximum. Restent le crawl et la brasse : ce sont les nages les plus pratiquées et ce sont celles que vous allez choisir.



La plus simple en apparence, c'est la brasse. Mais il y a un mais. Car cette nage est technique. On a vite fait d'enchaîner les mauvais gestes, au prétexte qu'on a toujours nagé comme ça. Résultat : les douleurs cervicales ou lombaires pour cause de cambrure mal dosée.



Pour éviter cela, n'hésitez pas à faire des longueurs avec une planche. Cela repose les bras et ça permet d'optimiser l'alignement du corps sur l'eau. Comme pour tout, il faut éviter de faire les choses à moitié. Comptez trois séances de trois-quarts d'heure hebdomadaires, c'est très bien. Quitte à vous faire assister.



(Re)prenez des cours

Vous allez hurler, mais je vous conseille de prendre quelques cours de natation. Il suffit de trois fois rien. Je peux en témoigner. J'ai eu la chance, lors d'un tournage télé, de nager en compagnie des champions du Cercle des nageurs de Marseille. Au début ils m'ont dit "Vas-y, nage, montre-nous !".



Ils m'ont regardé. Ils ont eu quelque chose qui ressemble à un fou rire. Ensuite, ils m'ont donné quelques conseils : des choses simples pour bien pénétrer dans l'eau, pour éviter de s'épuiser en faisant du surplace.



Ces conseils, je les ai appliqués. Je peux vous dire que cela a complètement transformé mon rapport à l'eau et à la nage. J'ai dû l'admettre. Cela faisait cinquante ans que je nageais, mais en vérité je ne savais pas nager. Je pense ne pas être seul dans ce cas. Tout le monde nage, mais la plus grande majorité d'entre nous le fait mal, même si elle croit qu'elle le fait bien.