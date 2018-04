publié le 12/04/2018 à 11:11

Il convient d'abord de bien choisir ses bains de bouche. Il en existe des bleus, des verts, des rouges, des transparents. Il y en a pour tous les goûts, au propre comme au figuré. Mais tous n'ont pas la même utilité.



On a tendance à les acheter un peu par hasard, en fonction de leur couleur ou de l'opportunité qui se présente. Or il faut savoir les distinguer. Il y a les antiseptiques, les anti-inflammatoires, les fluorés et les purifiants.

On utilise le bain de bouche antiseptique quand on a besoin de cicatriser. En général c'est le dentiste qui vous le prescrit, après vous avoir arraché une dent ou pratiqué un acte chirurgical qui laisse de petites blessures dans la bouche.

Il faut l'utiliser avec parcimonie. Le traitement peut durer une ou deux semaines. Au-delà, on s'abstient. Sinon on risque de déséquilibrer la flore buccale, de se retrouver avec des mycoses, et de devoir repartir pour un tour de traitement.



Vous avez tendance à saigner des gencives ou à être hypersensible au chaud et au froid ? Misez sur le bain de bouche anti-inflammatoire. Je le conseille aussi à ceux qui portent un appareil dentaire et qui en sont irrités. Mais comme avec le bain de bouche antiseptique, la période d'utilisation ne doit pas excéder deux semaines.



Le purifiant et le fluoré pour un usage à l'année

Si vous souhaitez utiliser un bain de bouche tout au long de l'année, vous avez le choix entre les deux dernières catégories. Le purifiant, c'est le tout-venant. Vous pouvez l'utiliser après chaque brossage, ça rafraîchit, c'est agréable. Mais ça ne transfigure pas non plus votre haleine. Une fois passé "l'effet Kiss Cool", elle redevient ce qu'elle était avant le bain de bouche.



Quant au fluoré, vous savez quoi ? Il est plein de fluor, ce qui veut dire qu'il aide au renforcement de l'émail des dents. Si vous portez des prothèses ou des appareils dentaires, c'est ce qu'il vous faut.



Cela étant dit, tous ces beaux produits ne remplaceront jamais un beau brossage des dents, deux fois par jour (matin et soir après avoir mangé).