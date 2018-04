publié le 17/04/2018 à 05:43

Hormis quelques brouillards locaux en début de journée, plus fréquents en Aquitaine et Midi-Pyrénées ou Pays de Loire, le soleil va s'imposer rapidement en matinée sur l'ensemble des régions ce mardi 17 avril. Avec ce beau temps ensoleillé, l'atmosphère se radoucira sensiblement l'après-midi.



Seul petit bémol, l'ouest de la Bretagne et le nord du Cotentin, où le vent de sud soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales et apportera des nuages bas, parfois nombreux et accompagnés de quelques gouttes.



Sur la Corse et l'est de Paca, le soleil matinal sera parfois contrarié par des nuages bas côtiers, alors que l'après-midi c'est le relief qui se chargera, avec un risque d'averses sur la montagne corse et les Alpes du Sud.

Les températures

Au petit matin, les températures afficheront 3 à 8 degrés en général dans les terres, 7 à 10 près des côtes, 9 à 13 degrés au bord de la Méditerranée.

En journée, les températures seront en hausse, avec des maximales entre 17 et 21 degrés de la Bretagne et Pays de Loire jusqu'à la frontière belge, localement 15 à 17 près des côtes bretonnes, et pas moins de 20 à 24 degrés sur le reste du pays, 25 à 26 en Provence.



Le soleil dominera sur quasiment tout le pays ce mardi 17 avril Crédit : Capture d'écran Météo France