Pourquoi manger dans le bruit fait absorber plus de calories

publié le 02/07/2017 à 08:06

Avec l'été, on est très souvent amené à se retrouver dans des situations de groupe. Avec des amis ou des parents, il n'est pas rare de partager des barbecues, des restaurants ou des buffets. Pourtant, manger dans une ambiance sonore à forts décibels, c'est très mauvais pour la santé.



Comme l'explique le docteur Saldmann, "des scientifiques ont découvert que quand on mange avec beaucoup de bruit, on mange plus, plus vite et on va absorber beaucoup trop de calories." La raison ? "Quand on mange dans le silence, le bruit des aliments de notre mâchoire est un facteur de régulation qui envoie des signaux pour y aller plus lentement."

Le docteur Saldmann pointe du doigt les restaurants dits "branchés", où il fait sombre et où la musique est à fond: "on (y) mange beaucoup plus qu'au calme, quand on entend sa propre mastication et le bruit naturel des aliments ", affirme-t-il.