Pourquoi faut-il surveiller ses grains de beauté aussi l'été ?

publié le 01/07/2017 à 15:11

Nous sommes le 1er juillet. Les vacances commencent pour les juillettistes. L'heure est au farniente. Alors que les plages vont être prises d'assaut, faîtes attention au soleil, toujours aussi redoutable pour la peau. C'est pourquoi, il faut regarder ses grains de beauté. Si on tombe sur un mélanome, c'est un cancer. À enlever, ce n'est rien du tout. Certains généralistes sont bien formés et peuvent vous ausculter et vous conseiller en cas de doute. En revanche, si ça métastase partout, c'est une catastrophe.



Si un grain de beauté de couleur ou irrégulier apparaît, il ne faut pas hésiter à le montrer. Le dermatologue vous dira à quelle fréquence il veut vous revoir par rapport aux facteurs de risques. Selon une étude britannique, la plus grande vigilance est de mise lorsque plus de onze grains de beauté se trouvaient sur le bras droit.