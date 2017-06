Apprendre à bien s’asseoir pour se sentir mieux et vivre plus longtemps

publié le 25/06/2017 à 08:05

S'asseoir. Un geste simple, que l'on ne calcule même plus. Personne n'apprend à le faire et pourtant, c'est une erreur estime le docteur Saldmann. "Il suffit de ne pas savoir s'asseoir pour avoir mal au dos", explique-t-il. Apprendre à bien se poser sur une chaise ou sur un fauteuil permettrait de soulager un mal qui touche un Français sur deux.



"Pour que la colonne ne se torde pas inutilement, il faut rester assis sans croiser les jambes, bien au fond du siège et les pieds posés sereinement sur le sol", conseille le docteur, qui précise que cette posture va donner une "sensation de force, de sérénité et de stabilité". Croiser les jambes entraîne notamment des varices. Une raison pour adopter la meilleure position qui soit.

De plus, le docteur Saldamnn rappelle qu'une fois assis, il ne faut pas oublier de se lever régulièrement. "En passant 8 heures par jour assis, on majore de 15% le risque de décès", alerte le docteur.