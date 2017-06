EN IMAGE - Une artiste immergée dans un aquarium géant à New York

publié le 01/06/2017 à 13:08

Un gigantesque cube de verre en pleine ville. Des artistes y plongent pour y réaliser des actions simples, parfois banales (vendre des fruits, faire le ménage...), tandis que l'eau les submerge petit à petit : c'est Holoscenes, la création de Lars Jan, artiste américain originaire de Los Angeles, et de son Early Morning Opera. Depuis 2014, son projet a voyagé de Toronto à Londres en passant par Miami.



Pendant quatre jours, à l'occasion du World Science Festival et de l'évènement Science in the Square, l'installation prend ses quartiers à Times Square, au cœur de New York. Ici, l'artiste immergée interprète "Cleaning" devant les passants.