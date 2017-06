Les laits anti-reflux pour bébé, coupe-faim surprenant pour les adultes

publié le 24/06/2017 à 08:02

Les laits anti-reflux pour bébé ont un effet sur les adultes. En effet, ils peuvent être utilisés comme coupe-faim. Ces laits, plus épais pour empêcher les régurgitations des bébés, vont rester plus longtemps dans l'estomac et cela va donc empêcher les adultes qui en boivent, de grignoter.



Le docteur Saldmann rappelle que d'autres aliments peuvent également être utilisés comme coupe-faim. "Quand vous prenez trois sardines, 250 calories, elles vont rester 9 heures dans l'estomac", explique-t-il. Ce dernier cite également l'exemple de la cannelle, qui ajoutée à une pomme, va avoir un effet retardateur. "Ces aliments-retard, c'est formidable parce que ça fait que vous ne grignotez plus, avec peu de calories, vous avez un ventre plat".

La cannelle peut même être ajoutée à un verre de lait anti-reflux pour amplifier l'effet coupe-faim. Le docteur Saldmann recommande de boire un verre par jour pour noter des effets.