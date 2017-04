Pourquoi faut-il veiller à la propreté de son séant

publié le 15/04/2017 à 08:05

On ne le dira jamais assez, mais il faut veiller à maintenir une hygiène impeccable dans les parties les plus intimes du corps. "Il faut toujours avoir un sillon interfessier impeccable, c’est la base", explique prosaïquement le docteur Frédéric Saldmann.



La présence de nombreuses bactéries et de virus au niveau de la zone périanale peut en effet entraîner de nombreuses complications en cas de laisser-aller. "Il y a des infections voisines des organes génitaux, des fissures anales, des inflammations, des infections locales", énumère notre spécialiste santé. "Mon conseil, c’est d’aller à la selle le matin, prendre sa douche, et comme ça, on est nickel toute la journée", explique donc le docteur Frédéric Saldmann.