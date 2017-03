Les tables des restaurants sont-elles un nid à microbes ?

publié le 26/03/2017 à 07:55

Dans les restaurants parisiens, plus de nappes en tissu ni en papier, sous prétexte de modernité. Au mieux, le set de table sera nettoyé par une éponge déjà plus très propre... Des prélèvements ont été relevés sur les tables de restaurants et le résultat donne froid dans le dos.



Sur une table sur deux ont été retrouvés des germes fécaux et pour 20% des tables, ils apparaissent en grosse concentration. En mettant le pain et les couverts directement sur la table, les germes fécaux se retrouvent donc dans la bouche d'un autre...

Une étude qui permet de comprendre la propagation de la gastro-entérite...Choisir un restaurant avec une nappe en papier ou en tissu est donc un vrai critère de choix et un respect par rapport au consommateur. Si jamais la table de restaurant est sale, un simple gel hydroalcoolique pourra faire l'affaire.