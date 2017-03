Pourquoi boire de l'eau permet de lutter contre la fatigue

publié le 18/03/2017 à 08:03

Tout le monde est d'accord : il faut penser à boire régulièrement de l'eau. Souvent, les gens ont des coups de fatigue parce qu'ils sont déshydratés. Lorsque vous êtes fatigués, prenez le réflexe de boire. Avant d'aller à un cocktail, où vous aurez le choix entre plusieurs boissons alcoolisées, buvez deux verres d'eau auparavant. Hydratez vous régulièrement, cela vous évitera de prendre des kilos.



Boire de l'eau, oui. N'importe laquelle non. L'eau du robinet est sûre, l'eau en bouteille aussi. Il faut faire attention à son goût. Il y a des eaux en bouteille qui ont des goûts particuliers. Quand on fait son thé, son café, sa cuisine, on peut avoir envie de prendre de l'eau avec une carafe filtrante ou de l'eau du robinet. Suivez votre goût, avant tout : c'est une question personnelle. Et lorsque l'eau du robinet a un goût chloré, laissez le chlore s'évaporer pendant une heure. Quoi qu'il en soit, il y a un chiffre à retenir : 1,5, comme la consommation en litre d'eau recommandée chaque jour.