Pourquoi avoir le ventre plat est-il un gage de bonne santé ?

publié le 25/03/2017

Un test qui permet de sentir dans l'haleine les gaz intestinaux ? C'est tout à fait possible et cela permet de retrouver les gaz qui ne sont pas évacués et qui sont retrouvés dans l'haleine. Le méthane qui reste, accélère la constipation. Il vaut donc mieux évacuer les gaz et avoir un ventre plat par confort mais aussi par convivialité.Une équipe aux États-Unis a identifié au niveau du périnée, une petite zone, qui lorsqu'on appuie dessus, des gaz intestinaux se dégagent et le ventre devient plus plat. 70% des personnes ayant utilisées cette technique continuent car elle règle complètement le problème de ballonnement.



Un autre exemple pour favoriser le ventre plat, un geste qui est celui de se tapoter le ventre après manger. Certains aliments sont également à privilégier pour garder la ligne : la choucroute sans la charcuterie bien sûr! Mais également la tisane de fenouil.