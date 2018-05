Pourquoi anxiété et tour de taille sont-ils liés ?

publié le 05/05/2018 à 08:05

Une étude récente fait le lien entre anxiété et tour de taille. "On a découvert que l'anxiété se mesure aussi au tour de taille", assure le Docteur Saldmann. Il y a un lien significatif entre tour de taille et niveau d'anxiété, surtout chez les femmes d'âge moyen.



Alors pourquoi ? C'est important de le savoir car quand le tour de taille augmente, les risques cardiovasculaires augmentent également. C'est l'inverse pour les fesses. "De grosses fesses protègent des risques cardiovasculaires chez la femme mais un gros ventre ça expose", précise Frédéric Saldmann.

"En fait, quand on est anxieux, on a tendance à compenser et on mange des choses plutôt sucrées et grasses parce que cela vous apaise. Certains aliments comme le chocolat apaisent encore plus", détaille le Docteur Saldmann.

Ne pas succomber aux pulsions alimentaires

"Quand vous avez une bouffée d'anxiété, plutôt que de se jeter sur n'importe quoi, allez faire une marche à l'extérieur, buvez deux grands verres d'eau, mais ne succombez pas à des pulsions alimentaires qui vont soulager un petit peu votre anxiété mais vous rendre anxieux des kilos que vous aurez à perdre ensuite", suggère Frédéric Saldmann.



Et quand on est mal dans sa peau, on est anxieux. "Il faut casser le cercle vicieux, choisissez plutôt l'exercice physique plutôt que les gâteaux", conclut-il.