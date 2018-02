Perte de poids : non au régime 100% pomme

publié le 18/02/2018 à 08:01

Parmi les centaines de régimes amaigrissants qui sont sur le marché, on peut parler du régime 100% pommes. Pourquoi seulement les pommes ? Il y a une phrase qui dit qu'une pomme chaque matin éloigne le médecin mais le régime composé uniquement de pommes est un régime pour les pommes, donc complètement pipeau. Bidon de chez bidon.



Vous faites manger n'importe quel mono produit pendant une semaine, quinze jours, un mois, tout le monde maigrit. On en a marre donc on en mange moins, donc on maigrit. Le jour où on siffle la fin, tout le monde regrossit d'un coup, et en général plus qu'avant.

Manger une même chose pendant un temps fait maigrir mais fait aussi regrossir : ça ne marche pas et c'est mauvais pour sa santé. Les pommes n'en restent pas moins bonnes pour la santé, mais épluchées, car 90% des pesticides se trouvent sur la peau des pommes.