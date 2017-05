Michel Cymes : "Le sucre aussi joue à cache-cache"

publié le 11/05/2017 à 11:33

Si le sel a une capacité à se cacher dans tout un tas d'aliments, le sucre n'a vraiment rien à lui envier. Il sait lui aussi jouer à cache-cache. La consommation qu'on en fait au quotidien ne se résume pas aux morceaux que l'on met dans son café le matin, ou à la cuillerée dont on saupoudre le fromage blanc. Ce n'est pas peu dire que le sucre est partout, y compris où on ne l'attend pas : le pain de mie, la pâte à pizza, les sauces tomate, les plats préparés sous vide.



Une étude américaine démontre que 80% des produits de l'industrie alimentaire contiennent du sucre. On imagine que chez nous le pourcentage est un peu plus faible, mais cela ne doit pas être génial non plus. Il n'est pas simple de ne pas tomber dans le piège. Notre organisme aime le sucre. Dès qu'il en perçoit le goût si particulier, il est content. Il alerte le cerveau, lequel libère de la dopamine (plus connue sous le nom de "l'hormone du bonheur").

Si vous décidez de vous priver de sucre, votre organisme va vous le reprocher. Du coup, il va résister. Il va compenser et vous rediriger sournoisement vers d'autres produits tout aussi sucrés que ceux que vous tentez d'éliminer de votre vie. Il faut alors essayer de changer ses habitudes alimentaires.