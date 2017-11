Michel Cymes fait la promotion du tango pour lutter contre Parkinson

publié le 14/11/2017 à 11:06

Les danseurs de tango augmentent leurs chances de contrôler les symptômes de la maladie de Parkinson - qui touche plus de 100.000 personnes en France, et qu'on ne sait toujours pas guérir. Pour l'instant, aucune étude scientifique n'est en mesure de prouver les choses. Mais les témoignages des malades et les observations des médecins au quotidien incitent à penser que la danse redonne joie et goût de vivre aux personnes touchées : moins de lenteur des mouvements, moins de raideur dans la posture, moins de tremblements.



À l'amélioration de ces symptômes moteurs s'ajoutent d'autres petits miracles. Les malades dorment mieux, marchent mieux, tombent moins souvent, ont un meilleur moral et retrouvent la confiance. S'il n'y a pas de preuve, il y a quand même ce qu'on pourrait appeler une intuition.

On sait que les malades de Parkinson ont un problème avec la production de dopamine. C'est un neurotransmetteur (une molécule sécrétée par le cerveau) qui est associé, pour dire rapidement, au plaisir de vivre. Or on sait que l'exercice physique favorise la production de dopamine. Les malades de Parkinson en mouvement agissent donc forcément sur ce mécanisme.

Trois pas en avant, deux pas en arrière...

Pourquoi la danse plutôt que le curling, le tir à l'arc ou même les fléchettes ? D'abord, rien ne dit que ces activités ne feraient pas de miracle (il faudrait essayer). Mais plus sérieusement, avec la danse on s'entraîne aux déplacements rapides. On anticipe certains mouvements, on veille en permanence à ne pas être déséquilibré, et surtout on est attentif à éviter les obstacles qui se trouvent sur le chemin. Tout cela maintient l'attention en éveil, la fait fonctionner a fortiori quand on danse le tango.



Avec le tango, il y a des pauses et des redémarrages. On apprend à relancer la machine. Trois pas en avant, deux pas en arrière : cela suffit à en faire une danse complexe, notamment au regard de tous les pas de côté. Sinon avec trois pas en avant et deux en arrière, vous allez tout droit et vous foncez dans le mur.



Si vous souhaitez vous initier au tango, allez faire un tour sur le site de l'association de France Parkinson. On y parle de la danse comme solution pour améliorer la qualité de vie des malades. Vous verrez qu'il existe des ateliers en France.