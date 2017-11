publié le 09/11/2017 à 10:36

J'ai eu la chance, il y a quelques jours, d'assister au dernier concert des Rolling Stones à la U Arena de Nanterre. Quand le show a démarré, le son était tellement fort que c'en était douloureux. Et là, ça pose vraiment problème. Les premières notes de guitare de Keith Richards qui commencent le concert étaient à la limite du supportable. Apparemment ils ont un peu baissé le volume dans les minutes qui ont suivi.



Mais - et je n'étais pas le seul - dès le début, ça a été la course aux bouchons d'oreilles. J'ai passé tout le concert avec des bouchons qui ont atténué les effets de cette orgie de décibels. Du moins je l'espère.

Il y a bien une législation concernant le nombre de décibels à ne pas dépasser, aussi bien dans un concert que dans une boîte de nuit. Apparemment, tout le monde ne l'a pas lue. Il faut bien comprendre que dans notre oreille interne (qui est directement reliée au cerveau grâce au nerf auditif et qui transforme les sons en influx nerveux) il y a des cellules, qui possèdent des cils à leur surface.

Son trop fort = cils cassés

Quand un son arrive, c'est la mobilité de ces cils qui déclenche la perception du son. Chaque fréquence, qu'elle soit aiguë ou grave, touche un groupe particulier des cellules. En vieillissant, on perd d'abord les cellules responsables des sons aiguës. C'est pour cela qu'on entend moins bien.



En écoutant des sons trop fort, on casse les cils de ces cellules et on perd de l'audition, que ce soit dans le cadre d'un concert, en écoutant de la musique avec un casque ou après une explosion. Nombre de ceux qui ont assisté au show des Rolling Stones sont sans doute rentrés chez eux avec une sensation de coton dans les oreilles, et peut-être même des acouphènes (un bourdonnement permanent alors qu'il n'y a plus de musique). C'est le signe que les oreilles ont souffert.

C'est l'occasion de donner deux conseils. Aux organisateurs d'abord : Satisfaction c'est bien aussi avec 30 décibels de moins. Aux amateurs de concerts ensuite : munissez-vous de bouchons d'oreilles ad hoc. Ils laissent tout passer sans dénaturer la musique, mais réduisent le volume sonore. C'est mieux que les bouchons en mousse qui gâchent un peu la fête, mais protègent ce bien précieux qu'est notre audition.