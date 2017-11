publié le 08/11/2017 à 11:36

Ce sont quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En France, la part de marché des génériques est de 30%. Elle progresse certes, mais 30% ce n'est pas beaucoup. Aux Pays-Bas, elle atteint 70% ; en Allemagne, 80% ; et au Royaume-Uni, 83%. Et il semble qu'on ne se porte pas plus mal dans ces pays. Il y a plusieurs explications à cet état de fait.



D'abord, par nature le Français est un peu contestataire. On a beau lui répéter que l'efficacité des génériques n'a rien à envier à celle des médicaments de référence, il ne prend pas pour argent comptant ce qu'on lui dit. Il faut reconnaître que les quelques scandales qui ont défrayé la chronique ces dernières années, même s'ils n'avaient rien à voir avec les génériques, ont renforcé la défiance des patients envers les laboratoires pharmaceutiques et, par extension, les médicaments.

Cela dit, la raison principale c'est qu'en France tous les médicaments n'ont pas leur générique, à l'inverse de ce que l'on peut observer dans les pays européens cités plus haut. Chez eux, tous les médicaments ou presque disposent d'un générique. Les médecins sont donc plus enclins à les prescrire.



Si le médecin ne prescrit pas de générique, on peut demander au pharmacien de nous en vendre quand même. Ce dernier a même tout intérêt à nous proposer des génériques (ce qu'il ne se prive d'ailleurs pas de faire, en général). Le pharmacien gagne en partie sa vie en touchant un pourcentage sur le prix du médicament vendu.



Votre pharmacien a tout intérêt à vous vendre des génériques Michel Cymes Partager la citation





Au début, comme le générique était moins cher, le pharmacien n'était pas forcément pour. Mais le gouvernement a retourné la profession en lui garantissant que le montant du bénéfice ne changerait pas. Le pourcentage est toujours calculé sur le prix du médicament de référence, même si on achète le générique qui est moins cher.



Les pharmaciens peuvent donc vendre des génériques tout en continuant à lutter contre certaines idées reçues. On entend ainsi dire qu'il faut se méfier de ces médicaments, qu'ils sont fabriqués dans des pays comme l'Inde ou la Chine. Si les principes actifs proviennent souvent de l'étranger (les matières premières y sont tout simplement moins chères), nous disposons d'une Agence de sécurité du médicament qui contrôle tout.



Ensuite intervient la fabrication proprement dite qui, elle, est quasiment toujours européenne, voire française. D'ailleurs c'est souvent dans les mêmes usines que sont fabriqués les médicaments d'origine et leurs génériques. Il faut donc arrêter la parano.