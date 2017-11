Michel Cymes : "La musique a une influence sur l'attirance des femmes"

publié le 10/11/2017 à 11:30

En matière d'émotions amoureuses, beaucoup de choses - et peut-être même l'essentiel - passent par le cerveau sans toujours savoir ce qui s'y fomente vraiment, mais avec la certitude d'avoir des effets spectaculaires. On s'est aperçu que quand une femme écoute de la musique, l'attirance sexuelle qu'elle est susceptible d'éprouver pour un homme augmente.



Cela ne marche pas dans le sens inverse. Mesdames, vous pourrez faire écouter du Mozart, du Prince ou du Zazie à l'homme qui vous plaît, ce n'est pas pour cela qu'il vous embrassera plus rapidement. Autrement dit : tout comme on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, on se séduit pas un homme avec une clé de sol.

C'est une expérience des plus sérieuses qui a été menée pour en arriver à cette découverte. Ce sont des chercheurs de la Faculté de psychologie de Vienne, en Autriche, qui ont monté l'affaire. Ils ont travaillé à partir de trente-deux hommes et de soixante-quatre femmes, tous hétéros et ayant les mêmes goût musicaux - sans pour autant être des mélomanes avertis. Pourquoi y avait-il deux fois plus de femmes que d'hommes ? Côté femmes, il y avait celles qui se trouvaient en période de fertilité et celles dont la fertilité était en mode repos.

On a fait écouter de la musique (des morceaux de piano) à la moitié d'entre eux et d'entre elles. Les autres n'y ont pas eu droit. Tout ce beau monde s'est ensuite retrouvé avec une photo d'une personne du sexe opposé sous le nez. On a pris soin de choisir des personnes au visage banal, ni attirant, ni repoussant. À l'arrivée donc, les femmes qui avaient écouté de la musique ont mieux noté l'inconnu de la photo que les autres. Elles étaient plus enclines à envisager une relation intime avec lui.



Pourquoi cela ne marche-t-il pas avec les hommes ? Les chercheurs sont toujours incapables de répondre à cette question. Ils ont déjà fait savoir qu'ils avaient l'intention de monter des expériences complémentaires pour le savoir. En attendant, messieurs, si vous êtes en mode séduction, je vous conseille d'investir dans une bonne playlist et du bon matériel audio, ou même carrément de vous mettre à la guitare, au piano ou au saxo. Ce sera toujours mieux que de jouer du pipeau (pas l'instrument, mais le baratin habituel !).