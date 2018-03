publié le 31/10/2016 à 10:51

La pilule reste un moyen de contraception dont l'efficacité n'est plus à prouver. Mais elle va demander un petit effort : celui de ne pas oublier de la prendre. Malheureusement parfois, cela arrive. Il suffit d'une soirée arrosée ou fatigante, d'un coup de stress ou de partir en week-en avec le mauvais sac à main, et hop ! on se met en danger. Dans ce cas, pas de panique. Tout dépend de la pilule que vous prenez. Il y a une différence entre les pilules progestatives et les pilules estroprogestatives.



Si vous avez oublié votre pilule progestative, vous la prenez quand même, même si cela vous conduit à prendre deux comprimés le même jour. Ensuite vous poursuivez votre plaquette normalement. Attention : si vous avez oublié depuis plus de trois heures, vous devez en outre faire deux choses supplémentaires. D'abord, prendre une pilule du lendemain s'il y a eu un rapport dans les cinq jours qui précèdent l'oubli ou si ce n'est pas le premier oubli sur la même plaquette. Ensuite, utiliser un préservatif dans la semaine qui suit l'oubli.

Avec la pilule estroprogestative, la marche à suivre est similaire : on prend sa pilule quand même et on termine sa plaquette. Mais vous bénéficiez d'un délai supplémentaire. Vous ne prenez le pilule du lendemain et vous n'utilisez le préservatif que si votre oubli date de plus de douze heures.



Ces conseils valent également en cas de vomissements dans les heures qui suivent la prise du comprimé, qui serait éliminé prématurément. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui tombent enceintes parce qu'elles ont pris la pilule, qu'elles ont vomi, qu'elles ont eu un rapport et qui disent ne pas comprendre.



Si vous voulez éviter de vous retrouver dans ce genre de situation toujours un peu stressante, vous pouvez avoir recours à quelques astuces anti-oubli. Il faut prendre systématiquement la pilule à la même heure chaque jour. Vous pouvez créer une alerte quotidienne sur votre téléphone portable. Il existe aussi des applications qui vous rappellent à votre devoir.