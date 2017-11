Microbes, adjuvants, aluminium... Comment sont fabriqués les vaccins ?

publié le 07/11/2017 à 11:20

Alors que la défiance anti-vaccin ne faiblit pas, des associations se réunissent ce mardi 7 novembre à Paris pour dénoncer l'extension du nombre de vaccins obligatoires pour les jeunes enfants de trois à onze. Au fait, comment un vaccin est-il fabriqué ? Le Dr Frédéric Tangy, co-auteur du livre Les vaccins pour les nuls et directeur de l'unité de génomique virale et vaccination à l'Institut Pasteur, est venu l'expliquer sur RTL. Il rappelle d'abord que chaque vaccin protège contre une maladie spécifique.



"Le vaccin est un produit naturel. C'est un microbe qu'on a cultivé, qu'on a récolté, qu'on a formulé et qu'on injecte pour préparer le système immunitaire, lui donner une mémoire pour le jour où on rencontrera la vraie maladie", poursuit le spécialiste, qui précise que pour certains vaccins on rajoute un adjuvant, "qui permet d'améliorer la réponse immunitaire".



Parmi ces adjuvants, on trouve souvent du sel d'aluminium. "Cette substance naturelle permet de donner de l'inflammation", affirme Frédéric Tangy. On vient pourtant d'apprendre que l'aluminium présent dans les vaccins pouvait être neurotique ? "Si le produit était un poison toxique, l'OMS ou n'importe quelle agence de santé des 130 pays au monde qui utilisent ces produits s'en seraient aperçus depuis longtemps", rétorque le médecin.