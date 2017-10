publié le 22/10/2017 à 14:26

L'utilisation du Cytotec, un médicament contre l'ulcère de l'estomac, a été détournée. Il servait à déclencher des accouchements à terme, au risque de la santé de la mère et de l'enfant. Il sera retiré du marché français à partir de mars 2018, a annoncé l'Agence du médicament. De graves effets pour la mère et les enfants ont été constatés.



"Le laboratoire Pfizer France nous a informés de sa décision de retirer du marché français son produit le Cytotec, largement utilisé en gynécologie hors AMM (hors des indications pour lesquelles il est prévu) qui sera effective le 1er mars 2018", a indiqué à l'AFP le Dr Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale adjointe de l'Agence du médicament ANSM. Le Cytotec, sur le marché depuis 1987, est très peu utilisé en gastroentérologie et l'est majoritairement en gynécologie", essentiellement pour l'IVG et le déclenchement artificiel de l'accouchement à terme.

Il faut le temps de monter en puissance pour des produits de substitution Agnès Buzyn à propos du Cytotec Partager la citation





Invitée du Grand Jury RTL/ Le Figaro/ LCI de ce dimanche 22 octobre, Agnès Buzyn a indiqué avoir appris "l'affaire Cytotec cette semaine". Pourquoi le retirer du marché seulement en mars 2018 ? "Il faut le temps de monter en puissance pour des produits de substitution de façon à ce que l'on puisse assurer des IVG et des déclenchements d'accouchement. C'est une question simplement de passage de relais qui nécessite un peu de temps pour que des femmes ne soient pas en difficulté pour accéder soit à un accouchement, soit à une IVG médicamenteuse".

Le retrait du Cytotec a été qualifié de "bonne nouvelle" par Alain-Michel Ceretti, fondateur du Lien. "Mais l'affaire du Cytotec révèle la faiblesse de l'autorité de l'État en matière de sécurité sanitaire, un problème au centre des États généraux" juge-t-il. L'Agence du médicament avait déjà mis en garde, en 2013, contre les risques graves pour la mère et l'enfant (rupture utérine, hémorragie...) de cet usage. "Il faut modifier la loi pour pouvoir interdire des pratiques identifiées comme dangereuses", ajoutait-il.