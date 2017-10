Cytotec : zoom sur ces médicaments potentiellement dangereux

publié le 20/10/2017 à 11:51

Le laboratoire Pfizer a annoncé jeudi 19 octobre sa décision de retirer le Cytotec du marché français à parti de mars 2018. Ce médicament, à l'origine antiulcéreux, est utilisé depuis de nombreuses années pour déclencher les accouchements, à terme au risque de la santé de la mère et de l'enfant. Tout comme le Médiator (un antidiabétique utilisé comme coupe-faim) ou le Diane 35 (un contraceptif prescrit pour ses vertus anti-acnéiques), il pose la question des produits détournés de leur usage premier, et donc potentiellement dangereux.



"Les médicaments, ça fait beaucoup d'effets sur le corps. On en attend toujours un effet sur tel ou tel organe, contre telle ou telle maladie. Mais il y a en fait beaucoup d'effets autour", explique sur RTL Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue médicale indépendante française Prescrire. Il rappelle que si dans les années 80 on a vu que le Cytotec "avait une petite efficacité sur l'ulcère d'estomac, on a trouvé quelques années après des façons bien plus efficaces de soigner ce mal". Un "marché intéressant" pour les firmes pharmaceutiques, note-t-il. Faut-il faire confiance à un médicament ? "Oui, mais pas aveuglément", avertit le médecin. "Un médicament, c'est un produit et de l'information", insiste-t-il.

Le misoprostol (la dénomination commune international du Cytotec) serait-il plus efficace dans les applications induites qu'on en a faites que dans le traitement de l'ulcère ? "Pour l'ulcère, le produit est dépassé et il y a de bien meilleure solutions", dit le médecin. "Dans l'IVG médicamenteuse, c'est une bonne solution, associé au mifépristone", poursuit-il. "Mais dans le déclenchement de l'accouchement, c'est une mauvaise solution, du moins au dosage actuel du Cytotec", constate Bruno Toussaint.