Mal de dos : la marche et la natation pour diminuer la douleur

publié le 25/03/2018 à 08:10

Des millions de Français ont mal, plus ou moins, au dos. Ce n'est pas une raison de rester inerte devant la télévision. On peut faire des activités physiques compatibles : plus on reste inerte avec un mal de dos, plus il durera. Ce sont certains mouvements qui vont faire que vous allez avoir moins mal. Certaines activités vont faire du bien comme la natation ou la marche, qui vont muscler le dos et créer une colonne vertébrale plus robuste.



Il faut s'écouter et faire preuve de bon sens : pratiquer une activité et voir si la douleur au dos disparaît, ou diminue, après. Parfois ça vaut le coup d'aller voir un kiné pour connaître les bons mouvements à faire et qui vous correspondent. Il faut éviter les sports qui demandent des efforts asymétriques comme le golf et le tennis. La symétrie et la douceur sont importantes pour le mal de dos. La natation et la marche sont vraiment un bonheur pour le mal de dos et pour diminuer les douleurs.