Une députée retarde son arrivée à l'Assemblée pour un tennis avec ses enfants

publié le 21/06/2017 à 10:49

"Je peux pas j'ai tennis." Sandrine Josso, la nouvelle député de la 7e circonscription de Loire-Atlantique élue sous l'étiquette La République En Marche, a annoncé qu'elle n'arriverait à l'Assemblée nationale qu'en fin de semaine et non dès le mercredi 22 juin, pour une raison qui a laissé certains internautes dubitatifs. Sandrine Josso, 41 ans, a expliqué à 20 Minutes qu'elle souhaitait profiter de ses trois enfants, qu'elle n'a pas vus beaucoup durant la campagne pour les législatives, avant de commencer à siéger au palais Bourbon.



Ce mercredi est donc une journée placée sous le signe du loisir en famille pour la députée. "Je vais être avec mes enfants et faire un peu de tennis avec eux", concède-t-elle dans les colonnes de Ouest France. La petite phrase n'a pas manqué de faire réagir, notamment sur Twitter, où certains internautes se sont indignés de cette absence compte-tenu de la rémunération des députés.

Fraîchement élue 1 Députée #EnMarche #LREM explique qu'elle ne peut pas siéger à l'AN car elle a tennis ! ¿¿#GGRMChttps://t.co/fOpYZq3BNo — Gutenberg (@Gutenberg_P15) 21 juin 2017

Une Députée REM se permet de ne pas se rendre à l'AN parce qu'elle a " tennis " je rêve !pire ??? Je ne crois pas !l rémunérer 0 présences — CajouDesCollines (@cajounice) 21 juin 2017

Les électeurs apprécieront. Députée de la #REM : un coût de + de 15000€ mensuels payés par nos impôts pour ... jouer au tennis. #HONTE https://t.co/dVt2SSIyoR — Olivier Bauchat (@proxiti) 20 juin 2017

Mais Sandrine Josso assume son choix et le justifie dans les colonnes de 20 Minutes. L'élue insiste sur le fait que son absence est valable pour ce mercredi uniquement et qu'elle sera bien présente les suivants. Les députés sont de toute manière autorisés à se présenter à l'Assemblée nationale jusqu'au vendredi 23 juin pour leur rentrée. La quarantenaire rejoindra les rangs du palais Bourbon dans les temps, pour participer au cours du weekend à un "séminaire de travail et de cohésion" réservé aux 319 députés REM.