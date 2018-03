Quels sont les endroits les plus sales de la maison ?

publié le 10/03/2018 à 08:02

Dans une maison, il y a des lieux plus ou moins propres et plus ou moins sales. Mais le sale n'est pas là où on l'attend, assure le docteur Saldmann. Il cite notamment l'éponge de la cuisine, qui peut être un véritable "taudis à microbes". Les germes vont se développer sur l'éponge sale et humide. Régulièrement, il faut la nettoyer et la laisser sécher, "sinon vous ne nettoyez que de la crasse". Et surtout, il faut la changer très régulièrement.



Le frigo, pourtant considéré comme le "coffre-fort du propre", peut être un nid à microbes. Si on ne le nettoie pas au moins deux fois par mois avec de l'eau vinaigré ou de la javel, des germes comme la listeria, qui sont dangereuses, qui se développent dans une atmosphère froide et humide, à 4 degrés.

L'évier n'est pas à négliger. "Il faut le nettoyer sinon vous allez préparer vos salades dans une véritable ménagerie", alerte le docteur Saldmann. Attention aussi au plan de travail ou encore à la planche à découper. Du côté de la salle de bain, la brosse à dents n'est pas à oublier. Les jouets, la télécommande de la télé, le clavier de l'ordinateur requièrent également une attention particulière.