Les couleurs qui nous entourent dans la vie quotidienne ont un impact direct sur notre psychologique. RTL est d'une couleur rouge, et lorsque l'on dit 'je vois rouge' cela donne l'impression d'une certaine agressivité. En même temps, une étude avait montré que le rouge apparaissait comme une couleur plus "sexy".



Une autre étude montrait que les hommes qui portaient des chemises rouges ou des t-shirts rouges étaient plus attirants que les autres. Les gens qui ont tendance à aimer cette couleur apparaissent beaucoup plus dynamiques que des gens qui se vêtissent de couleurs plus froides.

Beaucoup de gens se sentent déprimés car on ne les voit plus. Changez de couleur, et l'on vous vous voit ! Lorsque vous n'êtes plus vus par les uns et les autres, c'est le début du syndrome dépressif. Pour garder la forme et l'énergie, changez de couleur !