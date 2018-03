Michel Cymes vous dit quels sports pratiquer en cas de mal de dos

et Loïc Farge

Je vous disait mercredi 21 mars que la pratique sportive aidait à avoir un transit intestinal de compétition. Mais le sport c'est aussi un bon moyen d'avoir un dos solide.



Je vous parle du dos à dessein, parce que tous ceux qui en souffrent croient qu'il doivent s'abstenir de bouger, alors que c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Après, il y a des lignes jaunes à ne pas franchir. Il ne faut pas faire n'importe quoi.



Si tous les sports, par principe, sont bons à pratiquer, les tourmentés du dos doivent faire attention. Il y a des sports à éviter, les sports recommandés et les sports à aménager.

Il y a le jogging. Mais je vois tellement de gens courir avec des chaussures en sale état, que je me permets de leur rappeler : offrez-vous de vraies chaussures de jogging, c'est-à-dire celles qui absorbent les chocs.

Par ailleurs, même chose pour le tennis : attention à la surface sur laquelle vous courez. Mieux vaut choisir un sol souple. Le problème, c'est que le sol souple est parfois irrégulier. Vous évitez le mal de dos, mais vous revenez avec une entorse.

Allez au stade municipal !

L'idéal est donc d'aller au stade municipal. On y trouve en général de quoi faire des tours de piste sur un revêtement souple. Cela présente aussi deux avantages majeurs. D'abord, vous ne serez pas seul. Ensuite, vous aurez enfin un début de réponse à la question qui vous obsède depuis toujours : à quoi ça sert de payer des impôts locaux ? Ça sert à faire des tours de terrain en toute sécurité, entre autres choses.



En général, il faut éviter tous les sports collectifs : le football, le basket, le handball, le volley-ball, le rugby, etc. Dans ces sports, les gestes sont imprévisibles. Cela conduit à faire de faux mouvements. C'est criminel pour votre dos.



Vous laissez les ballons à vos enfants, et vous vous mettez plutôt à la natation, au vélo ou à la marche. Des activités que vous pourrez pratiquer "à la cool".