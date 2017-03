Ces aliments à manger pour protéger son cœur

publié le 12/03/2017 à 07:58

Un livre du professeur Weinmann, Rajeunir, mon cœur dit oui !, est intéressant parce qu'il met l'accent sur certains aliments auxquels on ne pense pas, certains composants dont les DHA et EPA. Ce sont des acides gras, des bonnes graisses qui protègent le cœur des maladies cardio-vasculaires, mais qui agissent aussi sur le cerveau, les yeux, les oreilles et on s'aperçoit qu'on est carencés.



Ces aliments, on les retrouve dans certains poissons, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que quand on a des problèmes cardio-vasculaires, souvent, ils se construisent dans une assiette. Donc il y a des aliments qui vont être agressifs - parfois on mange non pas pour soi mais contre soi, par exemple si vous mangez trop salé, l'excès de sel augmentant la tension - et puis il y a d'autres aliments qui sont comme des boucliers.

Constituer une assiette protectrice tous les jours

L'exemple, ce sont notamment les bonnes graisses que l'on retrouve dans certains poissons gras ou qu'on peut retrouver en supplémentation. Ces bonnes graisses vont protéger notre cœur et quand on regarde, d'ailleurs, certaines populations comme les Japonais qui consomment beaucoup certains de ces produits, ils sont mieux protégés que nous.

Maintenant, grâce aux études qu'on appelle épidémiologiques - on regarde comment chacun mange sur la planète -, on va essayer d'attraper le meilleur de chacun. Tout cela fait qu'on peut désormais constituer une assiette protectrice tous les jours.