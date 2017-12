publié le 16/12/2017 à 10:50

Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair : tous les rennes seront là, même Rudolph et son nez rouge. Ces biscuits rennes du Père Noël sont un succès garanti et permettent d’utiliser le même emporte-pièce "bonhomme" dans un tout autre style, tout aussi festif. La poudre d’amande apporte une tendre texture sablée, la vanille relève la saveur du chocolat noir, qui sert de décoration.



Dans ces biscuits sans gluten, la poudre d’amande apporte protéine et fibres. L’amande est riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamines E, ainsi qu’en manganèse, magnésium, calcium, cuivre, phosphore, fer et zinc. L’amande possède également la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten, et donc bénéficie d’une digestion rapide.

La farine de millet donne à la pâte cette belle couleur dorée. Le millet est une des céréales les moins allergisantes. Cultivé depuis plus de 12.000 ans, le millet est très riche en phosphore, zinc, magnésium et vitamines A. Le chocolat noir, qui sert de décoration, est très riche en antioxydants, magnésium, phosphore, fer, zinc, potassium et flavonoïdes aux effets cardio-protecteurs. Voici de belles qualités nutritives pour ces amusants biscuits de Noël.

Les biscuits sans gluten en forme de rennes du Père Noël Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 80 g de farine de riz demi-complet + 1 cuillère à soupe pour fariner la pâte au moment de l’étaler.

- 80 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 60 g de poudre d’amande

- 60 g de millet

- 1 cuillère à café de gomme xanthane

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- ¼ de cuillère à café de sel fin

- 115 g de beurre doux, à température ambiante

- 180 g de sucre de canne de canne en poudre

- 1 œuf

- 1 cuillère à café d’extrait de vanille



Pour la décoration :

- 80 g de chocolat noir à pâtisserie

- 50 g de sucre glace

Les biscuits sans gluten en forme de rennes du Père Noël Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Mélanger ensemble, dans un grand bol, les ingrédients secs : farines, fécule, poudre d’amande, gomme xanthane, poudre à lever et sel fin. Garder de côté.



- Battre au mixeur le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse (environ 3 minutes). Ajouter l’œuf et l’extrait de vanille.



- Verser alors le mélange des ingrédients secs pour obtenir une belle pâte à biscuits sans gluten. Déposer cette pâte sur un film alimentaire, envelopper la pâte et la mettre au congélateur 30 minutes afin qu’elle se durcisse un peu.



- Préchauffer le four à 175°C. Préparer une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier cuisson.



- Diviser la pâte en deux parties et étaler chacune des parties entre une feuille de papier cuisson farinée et une feuille de film alimentaire (ce dernier empêche que le rouleau à pâtisserie ne colle à la pâte).



- Mettre une fois encore au congélateur 10 minutes. La pâte doit être un peu ferme pour pouvoir découper facilement les formes à l’emporte-pièce.



- À l’aide de l’emporte-pièce “bonhomme“, découper les biscuits et déposer les biscuits sur la plaque de cuisson (je pose 6 bonhommes par plaques). Cuire entre 14 et 16 minutes, selon la taille (faire une rotation de la plaque au bout de 10 minutes de cuisson)

Les biscuits sans gluten en forme de rennes du Père Noël Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

- Déposer les biscuits sur une grille et les laisser complètement refroidir.



- Pendant ce temps, faire fondre le chocolat noir pâtissier au bain-marie.



- Dans la casserole de chocolat fondu, tremper délicatement la face des bonhommes, puis les retourner et les déposer sur une grille pour que le chocolat sèche.



- Déposer, à l’aide d’une petite cuillère, sur une feuille de papier cuisson, des petites pastilles de chocolat fondu pour fabriquer les nez des rennes.



- Préparer le glaçage blanc en mélangeant simplement du sucre glace et quelques goutte d’eau.



- Décorer la face chocolatée des bonhommes pieds en l’air et tête en bas pour présenter les bois des rennes du Père Noël.



- Dessiner les yeux et les bois à l’aide d’un pinceau fin.

Les biscuits sans gluten en forme de rennes du Père Noël Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten