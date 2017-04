Présidentielle : comment font les candidats pour ne pas flancher physiquement ?

publié le 22/04/2017 à 08:05

Entre meetings, conférences de presse, débats et autres déplacements, les candidats à l'élection présidentielle sont mis à rude épreuve.



C'est étonnant parce qu'ils ne sont pas à 35 heures par semaine, mais quand on les observe, ils sont plutôt à 70 heures par semaine ou plus. Et en même temps, lorsqu'on les entend, ils n'ont pas l'air fatigués du tout. Alors comment font-ils ? En réalité, l'humain est comme une montre automatique : il se recharge en mouvement. Et les candidats ont tellement de plaisir à faire cela, c'est tellement une jouissance cette campagne, c'est comme le jeu, on oublie le temps, on oublie sa fatigue, on ne sait plus où l'on est.

Vous fabriquez un tel carburant par vos hormones du plaisir, du bonheur, vous jouez, vous allez gagner, c'est excitant, que vous n'êtes pas fatigués. Comme les enfants qui ne veulent pas se coucher tellement ils jouent. Et les candidats sont comme des enfants qui jouent, qui s'amusent tellement qu'ils ne veulent surtout pas que la partie s'arrête.



Mais les candidats pourraient-ils prendre divers produits ou aliments qui pourraient les aider ? Ils n'en ont pas besoin. Parce que, tout simplement, ils sécrètent leur propre dopage, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre médicament. La force du mental est telle qu'on est capable de fabriquer nos propres médicaments. On le sait avec le placebo : quelqu'un qui est soulagé par un placebo sécrète des enképhalines, c'est comme de la morphine, simplement par la force de sa pensée.



Le seul inconvénient sérieux à ce type de vie, c'est le manque de sommeil. Alors, certains sont vigilants, s'arrangent pour ne pas prendre trop de café, par exemple. Mais il faut imaginer que quand vous faites quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous êtes engagé, vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous êtes dans une euphorie incroyable. Et quand on sécrète beaucoup d'hormones du bonheur, on s'endort comme des bébés. Donc très peu de candidats ont des troubles du sommeil, ils vont très bien.



En revanche, ils ne vont pas bien, pour l'avoir observé, après. D'un seul coup, la pression descend, toute cette fatigue qui passait inaperçue apparaît d'un coup.