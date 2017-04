Les bienfaits de la fessée érotique

et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/04/2017 à 08:05

La bonne entente d’un ménage jusque sous la couette peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur notre organisme. "La fessée entre adultes peut avoir une composante érotique", commence le docteur Saldmann. "Je suis tombé sur une enquête qui montrait qu'un quart des couples en France pratique des fessées érotiques", poursuit-il, avant de préciser : "il ne s’agit pas des femmes battues, ce qui est scandaleux, mais bien de jeux érotiques".



"Une équipe de scientifique anglo-saxon a décidé de travailler sur le sujet", explique Frédéric Saldmann, "et on s’est aperçu que les couples pratiquant ce petit jeu active au niveau du cerveau la même zone qui s’active lors de la méditation". Selon le célèbre médecin, les couples qui s’adonnent à ces jeux polissons "lâchent prise et jouent comme des enfants, ils s’amusent", en provoquant ainsi un effet similaire à la médiation.

"Beaucoup de couples vivent dans une misère érotique", commente le docteur Saldmann, "on a un cerveau érotique et des moyens pour éveiller ce cerveau érotique". "Il y a des points anatomiques qui déclenchent des réactions physiologiques incroyables", précise-t-il, avant de promettre d’en dévoiler plus sur ce sujet ultérieurement.