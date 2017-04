L'effet tunnel, technique imparable de la séduction par les yeux

publié le 23/04/2017 à 11:43

La vrai séduction - regarder dans les yeux - se fait sans écran, et la technique qui va suivre promet la faillite des sites de rencontre. La séduction est une alchimie très particulière qui fait appel à l'imagination. Certains la maîtrisent tellement bien qu'ils arrivent à s'avérer de véritables tombeurs ou tombeuses. Ils parviennent à un effet tunnel avec l'autre : celui qui veut séduire fixe un point sur la ligne des sourcils au centre, juste au-dessus des yeux, pour générer chez l'autre la sensation que le monde extérieur n'existe plus.



Le fait de ne pas regarder directement dans les yeux, mais avec intensité, pousse l'autre à vouloir inconsciemment amener le regard de son vis-à-vis exactement dans le champs visuel. C'est presque un réflexe de vouloir être au centre et non à côté. Cela marche formidablement bien.