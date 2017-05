Les bienfaits du bercement chez l'adulte

publié le 07/05/2017 à 08:05

C'est un geste maternel instinctif de bercer son bébé pour qu'il s'endorme. C'est un va-et-vient, comme un balancier, c'est vrai que ça aide à s'endormir. Deux scientifiques suisses se sont donc demandé pourquoi cela marchait si bien. Ils ont étudié l'incidence du bercement sur le cerveau des adultes.



Les premiers résultats sont étonnants : ils ont enregistré les ondes cérébrales à l'aide d'électroencéphalogrammes au niveau de deux groupes d'individus. L'un sur des lits fixes, l'autre sur des lits berçants. Ils ont découvert que le groupe des lits berçants synchronisait formidablement leurs neurones du cerveau et c'est le facteur qui permet de se relaxer et de bénéficier d'un sommeil récupérateur.

Dans la journée, nos neurones fonctionnent tous à des moments différents et le sommeil permet de retrouver cette harmonie, d'arriver à une synchronisation des neurones. Et bien le bercement reproduit cet effet bénéfique qui existe pendant l'endormissement, c'est une stimulation rythmique qui s'avère être comme un élixir de bien-être, de relaxation. On peut donc se servir d'un lit présentant un mouvement, d'un rocking-chair, d'un hamac ou d'une balançoire, ou même, votre conjoint peut vous prendre dans ses bras doucement, poser sa main sur votre front et vous endormir comme un bébé.