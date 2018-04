publié le 23/04/2018 à 11:13

En prévision de l'été, on est souvent tenté de se sculpter un corps de rêve. Quel que soit notre poids ou notre morphologie, au sortir de l'hiver, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Michel Cymes met en garde contre les trois pièges de la reprise.



La première erreur, c'est de se prendre pour ce que l'on n'est pas, c'est-à-dire un sportif. Ne démarrez pas au quart de tour, en vous fixant des objectifs trop ambitieux. C'est le meilleur moyen pour se dégoûter ou se blesser.

L'organisme a besoin de temps pour se rôder. On surveille donc la cadence et on y va progressivement. On commence par deux séances de sport hebdomadaires, puis trois d'ici un mois si on tient le rythme.

Le piège de la petite salade

La deuxième erreur des sportifs saisonniers, c'est de tout miser sur le cardio. C'est vrai que c'est l'ennemi des bourlets, mais si vous ne passez pas par un minimum de renforcement musculaire, vous finirez sur les rotules. Donc oui au cardio, mais avant il faut trottiner une bonne vingtaine de minutes sans être essoufflé.



Le troisième conseil concerne l'alimentation. Souvent on veut des résultats rapides et on freine sur les pâtes, le riz et les choses un peu consistantes. Mais on se prive alors d'une source d'énergie indispensable, d'autant plus qu'on s'est remis à faire du sport. Le gros piège, c'est de se contenter d'une petite salade.



Il ne faut pas bouder les sucres lents, pas plus que les protéines et les graisses, tout en restant équilibré. Il ne faut pas se tromper d'ennemi : faites plutôt la guerre aux sucres rapides en se calmant sur les desserts. On aura tout le temps de se rattraper en septembre.