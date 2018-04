Michel Cymes nous explique les bienfaits de la cryothérapie

publié le 24/04/2018 à 10:57

S'exposer à un froid intense pour soulager les douleurs musculaires. C'est le principe de la cryothérapie, qui consiste à se mettre dans une pièce où la température va descendre jusqu'à -100 voire -150 degrés. Si l'on tient les trois minutes, on ressort de là complètement requinqué physiquement, mais aussi moralement.



La cryothérapie est en vogue chez les sportifs de haut niveau après un match. La pratique se démocratise, et on peut maintenant en faire sur certaines parties précises du corps uniquement.

L'avantage de descendre à de telles températures, c'est d'exposer le corps à un choc thermique. Les vaisseaux sanguins se contractent, le sang regagne le tronc central, puis les vaisseaux se dilatent en sortant, et le sang circule mieux. On peut voir ça comme un grand nettoyage vasculaire.

Anti-stress

Le froid fait aussi produire des endorphines au cerveau, qui font office d'antidouleurs naturels, et de la sérotonine, qui débarrasse du stress et de l'anxiété.



Pour s'exposer à de telles températures, il faut tout de même bien se protéger, notamment les extrémités (cache tétons, gants, chaussettes, bandeau pour les oreilles, maillot de bain...), et s'assurer de ne pas avoir la moindre trace d'humidité sur la peau, pour ne pas risquer la brûlure.



La cryothérapie est contre indiquée pour les personnes souffrant d'hypertension ou encore de problèmes cardiaques ou respiratoires par exemple. Et il faut avoir les moyens : une séance coûte entre 40 et 60 euros, mais le résultat est garanti.