publié le 07/06/2017 à 11:32

Au yoga, on ne court pas comme un dératé devant des foules en délire, on ne franchit jamais une ligne d'arrivée sous les hurlements, on ne brandit pas de trophée, on ne gagne pas de médaille. Mais on fait quand même du sport. N'allez pas croire que c'est une discipline réservée aux mollassons : le yoga fait travailler la souplesse, l'endurance et la musculature au moyen de gestes plus ou moins faciles à exécuter. Cela requiert d'avoir l'esprit de compétition, même si la victoire n'est jamais acquise que sur soi-même.



L'avantage du yoga est que chacun peut le pratiquer à son niveau et se voit rapidement progresser. Il vous remet à l'endroit physiquement et vous remet les idées en place. Dans ce sport, la méditation occupe une place essentielle, et c'est tout bénéfice pour votre santé mentale, comme l'a prouvé une neuro-scientifique de la faculté de médecine de Boston. Ses travaux ont montré que la réduction du cortex cérébral (inéluctable avec le temps qui passe) peut être ralentie quand on pratique le yoga régulièrement.

D'une manière générale, la méditation est bonne pour la mémoire et la concentration. Elle développe l'aptitude à prendre des décisions et favorise la réduction du stress, de l'anxiété et des insomnies. En rugby, on appellerait cela le grand chelem !