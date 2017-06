publié le 06/06/2017 à 13:05

Nous vivons dans un monde où les modes se succèdent. Celle du thé vert cartonne comme jamais. Disons, pour commencer, que c'est très bien : de nombreuses études nous enseignent que cette boisson serait bonne pour lutter contre le diabète et l'obésité, voire pour prévenir certains cancers et protéger contre le déclin cognitif (Alzheimer). On insiste sur le conditionnel, car beaucoup d'études demandent à être confirmées. Cela dit, le thé vert a plutôt bonne presse auprès des chercheurs.



Le problème c'est que quand une mode est lancée, certains ne savent pas s'arrêter. Des personnes en boivent des litres et des litres. À l'arrivée, on pourrait craindre qu'elles aient plus à en souffrir qu'à s'en féliciter. On se base sur la conclusion d'une expérience menée par des scientifiques californiens sur la mouche drosophile. Celle-ci partage 75% des gènes qui causent des maladies chez l'être humain.



Le trop est l'ennemi du bien

Les chercheurs ont exposé les mouches à différentes doses d'antioxydants présents dans le thé vert. Ils se sont aperçus que les larves exposées à de grosse doses d'antioxydants présentaient des troubles du développement et de la reproduction. Concrètement : elles sont nées plus petites, elles ont pris leur temps pour grandir et elles sont moins performantes sur le plan de la reproduction. Les chercheurs ont également constaté que les larves surexposées étaient plus sensibles à la chaleur et à la privation de nourriture.

Quelles conclusions en tirer pour l'homme ? À ce stade, on en revient toujours à la même chose : le trop est l'ennemi du bien. Le thé vert est bon pour la santé. Mais ce n'est pas parce qu'on est en présence d'une boisson intéressante qu'il faut s'en gaver. Il en va du thé vert comme des poissons gras, des fruits rouges et de tout ce qu'on nous conseille de manger pour être en forme : il ne faut pas en abuser.