Sommeil : "Dormir la bouche ouverte, c'est mauvais pour les dents"

publié le 05/06/2017 à 11:51

Il vous est peut-être arrivé d'observer une personne qui dort la bouche ouverte et de convenir qu'elle avait l'air un peu ridicule. Mais en dormant la bouche ouverte, on prend aussi le risque d'esquinter sa santé bucco-dentaire, et tout bêtement d'avoir des caries. Quand on dort la bouche ouverte, c'est qu'on respire par la bouche. Dès lors, la gorge est plus sèche. Qui dit gorge sèche, dit moins de salive et donc problème. Car la salive a ceci de particulier qu'elle protège les dents. Si vos dents sont moins bien protégées, les bactéries ont le champ libre : elles s'attaquent à la denture et aux gencives.



Tout cela a été démontré par des chercheurs néo-zélandais. Ils se sont amusés à mesurer l'acidité de la bouche d'une dizaine de personnes pendant leur sommeil. Ces personnes n'avaient pas de problème particulier : leurs dents étaient en pleine forme. Simplement celles qui dormaient la bouche ouverte présentaient un niveau de pH plus acide que les autres. Quand le pH est trop acide, c'est un peu comme si vous buviez un soda : l'émail de vos dents n'aime pas trop.



Surveillez l'air de votre chambre

Il y a quelques moyens pour savoir si vous êtes concerné. Si vous vous réveillez systématiquement avec la bouche sèche, cela peut être un bon indice. La solution est de changer ses habitudes. On respire souvent par la bouche quand on dort sur le dos. Essayez donc de dormir sur le ventre ou sur le côté : l'air que vous inspirez passera plus volontiers par le nez.

Il faut aussi se préoccuper de l'air que vous respirez. Si votre chambre est une usine à bactéries et à acariens, vous êtes à peu près sûr qu'une partie de ceux-ci iront dans votre bouche grande ouverte. Pensez à purifier l'air de votre chambre à coucher et aérez-la tous les jours, quelle que soit la météo.