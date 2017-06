Michel Cymes : "Le raisin sec, un concentré d'antioxydants"

publié le 02/06/2017 à 11:12

Il est petit, rabougri, informe, flétri. On dirait un grain de beauté qui a mal tourné. Cela dit, on ne va pas lui faire un procès pour délit de sale gueule, parce qu'il est excellent pour la santé. Le raisin sec cumule les avantages nutritionnels, à commencer par les polyphénols antioxydants dont il regorge. On dit des cellules de l'organisme qu'elles s'oxydent quand elles vieillissent. Quand vous leur fournissez des aliments antioxydants, le vieillissement des cellules est tout simplement ralenti.



Les polyphénols ont, en outre, une particularité : ils contribuent à se protéger des problèmes cardiovasculaires, et peut-être même de certains cancers. Ce sont les chercheurs de l'Université de l'Illinois qui ont levé le lièvre il y a une dizaine d'années. Ils ont découvert que le raisin sec contenait tout un tas de substances capables d'inhiber l'activité d'une enzyme qui joue un rôle dans l'apparition du cancer.

Le raisin sec contient aussi du calcium, du fer, du magnésium et du potassium (respectivement bons pour les os, l'oxygénation du sang, le système nerveux et la pression artérielle). Ajoutez à cela les glucides, et vous êtes en présence d'une véritable pépite. À dose raisonnable, le raisin sec ne fait pas grossir. Le sucre qu'il contient est du fructose, et non du saccharose : c'est du bon sucre, indispensable pour booster l'activité physique ou intellectuelle.



Il est évident que cette ribambelle de bonnes nouvelles ne vaut que si vous menez une vie saine. Si vous fumez deux paquets par jour, ce n'est pas en mangeant des raisins secs que vous allez le faire oublier à votre organisme.