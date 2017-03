L'horoscope du 13 mars 2017

publié le 13/03/2017 à 06:23

Poissons

Si vous avez des décisions à prendre, vous serez plus rapide que d'habitude à vous déterminer et serez aussi efficace que pragmatique dans bien des domaines. Il n'y aura que celui de l'argent pour vous faire réfléchir et encore... Il faudra quand même surveiller vos impulsions dans ce domaine car l'idée de dépenser vous viendra facilement et de la pensée à l'acte il pourrait n'y avoir qu'un pas. Un pas que vous ne devez pas franchir sans avoir bien pesé le pour et le contre.

Bélier

Mercure s'installe chez vous pour un temps assez long car elle va faire une boucle. Sa rencontre avec Vénus en fin de semaine sera un tendre moment, 1er décan. Peut-être ferez-vous une rencontre ou vivrez-vous une journée très amoureuse avec votre partenaire ? En tout cas samedi et dimanche seront marqués par cette jolie rencontre et la seule chose qui peut clocher, c'est que certains s'enflammeront et iront trop vite en besogne.

Taureau

Vous êtes un signe secondaire, vous ne faites rien sans avoir bien réfléchi. Mais avec Mercure en Bélier vous perdrez du temps dans d'inutiles réflexions sur des détails. Vous sentirez bien d'ailleurs que vous feriez mieux de parler ou d'agir rapidement, sinon vous perdrez votre motivation ou vous passerez à côté d'une opportunité. Mais vous ne pourrez pas vous empêcher de faire " comme d'habitude " et de ne pas saisir la balle au bond ; parce que ce n'est pas dans votre nature...

Gémeaux

Vous vous ferez tout plein de nouvelles relations pendant que Mercure occupera le Bélier, ce qui va durer jusqu'au 16 mai ! Avec quelques imprévus au programme. En effet, la fin avril et le début mai (période de l'élection présidentielle) seront marqués par une rencontre durable entre Mercure et Uranus, un aspect qui voit souvent des retournements de vestes, des virages à 180° et provoque des surprises, de l'inattendu. Peut-être des alliances de dernière minute ?

Cancer

Au zénith de votre zodiaque, Mercure attisera votre besoin de faire de l'autorité, d'imposer vos idées et vos méthodes de travail. Avec succès semble-t-il. En tout cas pour cette semaine puisque Mercure directe va rencontrer Vénus rétrograde. Un important rendez-vous peut se révéler très prometteur, par exemple, à moins que vous ne rencontriez quelqu'un d'intéressant dans le boulot. Une petite fête d'entreprise ou un pot de départ pourraient être au programme aussi.

Lion

Echanges, démarches, prises de contact, déplacements, tout le domaine mercurien sera exalté par Mercure en Bélier et il semble que vos paroles vaudront de l'or. On vous écoutera comme si vous étiez le Messie, comme quelqu'un qui en sait plus que les autres et qui peut être un guide. Bon, j'exagère peut-être, mais il y aura de ça... C'est le 3e décan, né autour du 17 août, qui sera le plus stimulé et parfois étonné par Mercure fin avril et début mai.

Vierge

Vous ne serez pas très aimable avec Mercure en Bélier, vous parlerez cash, presque brutalement, mais vous estimerez que c'est votre devoir d'être franc. Vous n'êtes généralement pas de ceux qui dépassent les limites, mais là il se pourrait que vous alliez trop loin et le plus souvent sous l'effet de la colère. 1er décan jusqu'au 19 : c'est court comme transit, mais néanmoins assez fort ! Toutefois, le plus concerné sera le 3e décan, avec d'importantes vérités à révéler début mai.

Balance

Face à vous, Mercure vous donnera envie de dire tout de go ce que vous pensez, mais vous serez obligé, malgré tout, de prendre des gants avec vos interlocuteurs, de ne pas jeter d'huile sur le feu. Mais plus ils seront agressifs, plus vous resterez calme, ce qui aura pour effet de les rendre encore plus furieux. Mais Mercure est rapide pour l'instant, ce qui ne sera plus le cas fin avril et début mai, les natifs du 3e décan auront à se plaindre de fortes tensions.

Scorpion

Votre esprit critique sera affûté par Mercure en Bélier, utilisez-le à bon escient, en étant constructif surtout dans le domaine professionnel. Sinon, ça ne passera pas. Vos critiques seront prises pour des attaques en règle et vous serez tout surpris des réactions des autres. Que vous aurez donc provoquées, peut-être sans vous en rendre compte. Du coup, surveillez et contrôlez votre manière de vous exprimer si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises.

Sagittaire

Mercure va vous donner des armes pour attaquer et pour vous défendre. 1er décan pour l'instant, mais le 3e décan aura plus que du répondant fin avril, début mai. Je vous expliquerai pourquoi le moment venu... Pour l'instant, Mercure va passer très rapidement le 1er décan (jusqu'à dimanche) et si vous avez à attaquer ou à vous défendre, cela sera vite fait, bien fait. Vous direz ce qu'il faut au moment où il le faut, et plus ce sera incisif, plus cela portera.

Capricorne

Exprimez ce que vous avez en vous, même si c'est agressif, il n'est pas bon pour la santé de garder ses colères pour soi. Et tant pis si un de vos proches se fâche. Vous avez le reste de votre vie pour vous réconcilier quand vos différends seront apaisés. Mais, 1er décan cette semaine, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez sans prendre de gants, cela vous fera du bien et c'est le plus important. Les colères rentrées, c'est du poison.

Verseau

Vous lui devrez beaucoup à Mercure en Bélier, vous vous sentirez autorisé à faire des commentaires sur l'actualité et on appréciera la justesse de vos analyses. En fait, votre instinct sera le bon, vous sentirez les choses plus que vous ne les analyserez et vous ne vous tromperez pas. Votre curiosité sera à son maximum pendant la période électorale (fin avril, début mai) et ce sont ceux du 3e décan qui seront les plus incisifs et qui diront les choses les plus surprenantes.