L'horoscope du jour du 08 mars 2017

publié le 08/03/2017 à 06:21

Bélier

Un début de journée instable, surtout pour le 3e décan, mais vous ne serez plus le même en fin de journée. Un compliment vous aura remonté le moral entre-temps. Vous serez flatté par ce qu'on vous dira et vous sentirez bien remis en selle. Il est vrai que la présence constante d'Uranus " sur " votre Soleil (né autour du 12 surtout) n'est pas pour créer de la stabilité, au contraire. Vous ne savez pas à quoi vous attendre et vos journées ne sont jamais tranquilles. Vous gambergez beaucoup...

Taureau

Aucune planète pour vous contrarier, ni pour vous aider, mais certains sentent déjà les influx très vengeurs et revanchards de Mars qui entre demain dans votre signe. Nous en reparlerons donc en détails demain. Mais sachez que si vous n'êtes pas à l'aise, irritable, c'est dû à la proximité de Mars avec votre 1er décan. Par ailleurs, la Lune arrivera en Lion en fin de journée et sera précisément en dissonance avec Mars, d'où une possible colère ou des émotions fortes.

Gémeaux

Aujourd'hui, vos désirs, vos besoins, vos penchants naturels vous encombreront, vous aimeriez bien vous sentir plus léger car c'est l'état de légèreté qui vous va le mieux. Vous débarrasser des lourdes valises qui vous encombrent est, quelque part, votre rêve ; mais à l'âge adulte, hélas, vous ne retrouvez pas l'insouciance et cette fameuse légèreté de l'adolescence. Prenez-en votre parti et essayez de cultiver des bulles qui vous permettront, par moments, de redevenir ado.

Cancer

C'est un peu difficile ce matin pour le 3e décan, qui se réveille d'humeur chafouine et certains événements de la matinée n'arrangeront rien. Ça ira mieux ce soir, vous pouvez en être sûr car la Lune va entrer en Lion vers 18 heures et le calme reviendra. Vous pourrez tranquillement vous occuper de vous et laisser les autres (conjoint, enfants) se débrouiller seuls. Mais, en retour, il ne faudra rien attendre d'eux sinon vous serez déçu : vous ne pouvez pas tout leur demander !

Lion

Vous serez le roi ou la reine de la soirée, tant vous vous sentirez valorisé par les regards admiratifs que les autres vous lanceront. Mais vous jouerez l'indifférence, vous ferez celui/celle qui a l'habitude de ce genre d'hommages et qui n'y fait plus attention. Mais, intérieurement, vous boirez du petit-lait, surtout si vous êtes né en juillet. Et s'il n'y a pas de soirée particulière, c'est grâce à votre conjoint et même parfois à vos enfants que vous vous sentirez valorisé.

Vierge

Soleil/Mercure/Pluton bien alignées offrent depuis quelque temps du pouvoir à ceux nés après le 12 septembre. Une force liée à la passion pour ce que vous faites. Cet aspect vous permet aussi de découvrir des potentialités qui étaient en vous mais que vous n'exploitiez pas jusqu'à présent. C'est peut-être grâce à un travail sur vous-même que vous les avez découvertes ou que vous osez les utiliser. Quoi qu'il en soit, cela pourrait grandement vous réussir en termes de réputation ou... d'argent.

Balance

Vous qui aimez par-dessus tout la paix et le calme qui va avec, vous aurez du mal à supporter l'ambiance de la matinée (3e décan surtout). Ça se calmera après 18h. Et si vous êtes né en septembre, vous pourriez même passer une très agréable soirée en compagnie d'amis que vous appréciez et avec lesquels vous vous sentez vous-même. A priori, vous n'êtes pas obligé de jouer un rôle pour leur plaire, peut-être parce que ce sont des amis de votre conjoint, par exemple.

Scorpion

Vous le savez, vous avez la cote en ce moment, et elle est montée d'un cran pour le 3e décan, qui a compris que certains excès compromettaient ses chances de succès. C'est probablement grâce à Saturne, qui vous envoie un aspect mineur mais qui est néanmoins une aide pour mieux vous connaître et mieux vous comprendre. Cela dit, il faut parfois toute une vie à votre signe pour qu'il se connaisse, et encore ce n'est pas toujours suffisant tant vous êtes complexe.

Sagittaire

Les plus positifs en ce moment sont ceux du 2e décan qui reçoivent les influx de Vénus. Mais attention à ne pas brusquer les choses avec l'une de vos conquêtes. Vous perdrez votre prestige si vous ne vous conduisez pas selon les codes en vigueur. Enfin, si vous ne montrez pas à l'autre que vous le ou la respectez. Ce sera primordial si vous voulez que vos affaires avancent. Et d'ailleurs, parlant affaires, ce sera la même chose dans le travail ; respectez vos collègues, clients, etc.

Capricorne

Je ne veux pas vous entendre râler aujourd'hui, ou anticiper la moindre catastrophe. Votre ciel est sans nuages, en tout cas si vous êtes né avant le 13 janvier. Vous n'aurez aucune raison de voir le pire et tout ce que vous prévoirez de catastrophique sera le produit de votre imagination. Mais je me demande comment se manifeste la station de Vénus pour ceux nés autour du 3 janvier et quelle est la nature de leur attente ou des espoirs qu'ils nourrissent professionnellement.

Verseau

Ceux de janvier devraient être en bonne compagnie ce soir, ou iront voir un spectacle qui leur plaira. En tout cas, ce que vous ferez vous permettra d'oublier le reste. Ça vous fera du bien de vous laver un peu la tête car elle fonctionne le plus souvent à plein régime et pour vous reposer, c'est toute une histoire ! D'ailleurs, 2e décan aussi, il semble que quelque chose - ou plutôt quelqu'un - occupe votre tête en permanence. Seriez-vous en train de tomber amoureux ?

Poissons

Si vous êtes né après le 16 mars et que rien ne va comme vous le voulez, sollicitez l'avis de l'un de vos proches dont les conseils sont avisés : il/elle va vous éclairer. L'important sera de lui faire confiance car si, en temps normal vous donnez facilement cette confiance, en ce moment ce n'est pas le cas et vous êtes capable de n'écouter personne tant vous êtes focalisé sur vous-même et sur le fait que vous devez trouver vos solutions tout seul. En vertu de quoi ?