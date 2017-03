L'horoscope du 9 mars 2017

publié le 09/03/2017 à 06:15

Bélier

Votre planète Mars la guerrière étant chez le pacifique Taureau, on peut imaginer qu'il va y avoir conflit. Et, en ce qui vous concerne il y aura un conflit d'intérêt à gérer. Mars occupe en effet un secteur d'argent (jusqu'au 23 mars pour les natifs de mars) et il va falloir défendre sérieusement ce que vous avez acquis, ce qu'on vous avait promis, ou éviter de vous laisser emporter par votre envie de dépenser, de vous faire plaisir ou de faire plaisir à ceux que vous aimez. Un peu ça va, trop...

Taureau

De deux choses l'une, ou vous ferez comme d'habitude et prendrez le large devant les conflits, ou vous réglerez le problème mais à votre manière, avec inflexibilité. C'est-à-dire que vous ne laisserez même pas à l'autre la possibilité de réagir : vous imposerez votre manière de faire et point barre. On n'aura d'ailleurs pas intérêt à vous contredire car vous vous mettriez en colère, ce qui n'est pas fréquent mais quand ça arrive, c'est carrément énorme !

Gémeaux

Mars en Taureau ne vous dira rien qui vaille, la planète étant désarmée par ce doux signe vénusien ; votre agressivité sera en berne, et même peut-être votre forme. Il est possible que votre système immunitaire soit moins fort que d'habitude et que vous attrapiez les virus qui traînent. Mettez provisoirement des distances avec les autres et lavez-vous fréquemment les mains. Par ailleurs, le travail semblera être comme une prison pour certains d'entre vous.

Cancer

Située dans votre secteur des projets, Mars vous permettra de concrétiser l'une de vos idées. Vous aurez le bon logiciel pour développer votre projet et on vous suivra. On sentira que vous êtes sur la bonne voie et vous aurez soudain plein d'amis prêts à vous aider. Le 1er décan sera donc très dynamisé jusqu'au 23 mars, puis ce sera au tour du 2e décan qui bénéficiera, plus que les autres, d'un inépuisable capital confiance. De la part des autres et en eux-mêmes.

Lion

Vous n'êtes déjà pas d'une grande souplesse et avec Mars en Taureau vous ne laisserez aucune place au doute, à l'hésitation, utiles si on ne veut pas faire d'erreur. Mais vous serez sûr de vous, parfois trop sûr et vous aurez des mots avec certaines personnes qui auront des convictions aussi ancrées que les vôtres. Ou vous supporterez mal qu'on vous donne des ordres et vos relations avec ceux qui détiennent autorité et pouvoir seront une source de conflits.

Vierge

Tout ira dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre et si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, c'est le bon moment. En tout cas 1er décan jusqu'au 23. Ce que vous entreprendrez sera placé sous le signe de la réussite et vous pourrez aisément développer vos idées ou affirmer vos certitudes : vous ne rencontrerez pas beaucoup de contestation. Essayez de moins vous limiter et de faire confiance à votre instinct, quels que soient les comportements qu'il vous dicte.

Balance

Avec Mars en Taureau vous mettrez le poing sur la table pour récupérer ce qu'on vous doit, mais vous pouvez aussi travailler d'arrache-pied et ramener pas mal d'argent. Il se peut qu'on vous confie une tâche qui va vous passionner et dans laquelle vous vous investirez à fond. 1er décan, vous disposerez de Mars jusqu'au 23, mais vous pourrez faire perdurer cette ambiance à force de volonté et de détermination. Si vous en avez envie, bien entendu. Essayez de ne pas douter de vous !

Scorpion

1er décan pour l'instant, Mars s'oppose à vous et vous demande de faire des compromis, de mettre la pédale douce, d'être plus attentif à ceux qui vous entourent. Partenaire affectif ou professionnel, l'autre aura besoin que vous le considériez et que vous l'écoutiez. Mais il risque aussi d'y avoir un conflit (ce qui est normal avec Mars) et dans ce cas, il ne faudra surtout pas jeter d'huile sur le feu si vous ne voulez pas que ça s'éternise. Et ne laissez pas votre orgueil vous dicter votre conduite.

Sagittaire

Il sera question de forme, de santé avec Mars en Taureau. Votre énergie sera bien utilisée dans le travail, mais il faudra aussi perdre des kilos en faisant de l'exercice. Voire en entamant un régime, alors que vous savez que vous avez du mal à tenir longtemps car vous êtes né bon vivant et qu'il est très difficile de vous frustrer. Certes, avec Mars vous aurez une belle volonté et de la détermination pour démarrer, mais il faudra tenir le coup sur la longueur... Ce que je vous souhaite !

Capricorne

Mars en Taureau vous est toute dévouée, vous avez intérêt à prendre des initiatives audacieuses, à avoir du cran, de la persévérance et vos entreprises prospèreront. 1er décan jusqu'au 23, et nous verrons plus tard que le 2e décan aura encore plus de chances. Le Taureau étant aussi le signe qui gère vos enfants ou votre désir d'enfant, vous serez peut-être focalisé, vous ou votre conjoint, sur le fait de concevoir. Mais essayez de ne pas trop y penser, cela peut vous bloquer !

Verseau

Etant donné que Mars ne sera pas bien disposée, vous serez ralenti pour prendre certaines décisions, ou alors vous serez en colère contre vous-mêmes, 1er décan. Il n'y a en effet pas qu'une seule interprétation à faire de la présence de Mars en Taureau... Vous pouvez aussi être en conflit avec un membre de la famille, ou encore avoir une sorte de dégât dans la maison. Mais Mars étant rapide, quel que soit le problème il se règlera rapidement, n'en doutez pas.

Poissons

Vous n'êtes pas à l'abri de petites polémiques, mais de celles que vous aimez car elles auront pour sujet vos convictions concernant la politique, l'écologie, etc. Vous défendrez vos idées avec toute la force de vos certitudes et certains s'étonneront de vous découvrir si déterminé. Mais c'est le " travail " de Mars que de vous confier momentanément quelques-unes de ses prérogatives. Le 1er décan en profitera jusqu'au 23 mars ; un petit déplacement peut aussi être à prévoir.