L'horoscope du 11 mars 2017

publié le 11/03/2017 à 06:30

Poissons

A part ceux qui sont nés après le 16 mars et qui se sentent isolés, mal dans leur peau, vous passerez tous un bon week-end, avec des sorties et des rencontres à prévoir. Vous saurez jouer de votre charme pour vous faire des relations, des amis et plus si affinités. Bon, ça n'ira peut-être pas aussi loin mais le fait de sentir que vous plaisez vous rassurera car avant tout, les Poissons veulent plaire et se faire aimer. C'est même parfois leur objectif principal et pas seulement en amour.

Bélier

Vous serez dans la retenue, la réserve, ce qui n'est pas votre attitude habituelle ; mais vos petites voix intérieures vous souffleront qu'il ne faut pas trop la ramener. D'ailleurs, vous avez besoin de vous poser et de réfléchir, et même si vous préférez agir, le ciel ne vous y incite pas. En particulier si vous êtes du début du 2e décan, né les premiers jours d'avril : Vénus rétrograde sur votre Soleil et vous demande de réfléchir à un choix (amoureux ou financier).

Taureau

Si vous n'avez pas attrapé un virus ou si vous n'êtes pas furieux après quelqu'un, vous passerez votre week-end à crapahuter, de façon à dépenser votre énergie. Vous en avez peut-être en surplus, 1er décan, à cause de la présence de Mars chez vous (nous en avons déjà parlé). Mais vous pouvez aussi passer du temps à travailler avec application sur quelque chose de créatif, qui vous plaira beaucoup ou qui vous vaudra des compliments de la part de votre entourage.

Gémeaux

Vos humeurs ne seront pas stables et vous non plus. Vous passerez d'une activité à l'autre, sans pouvoir vous poser et vous concentrer sur une occupation précise. En fait, vous ne vous sentirez pas très bien, vous serez nerveux, parfois irritable et ce n'est pas Mars en Taureau qui arrangera les choses ; vous aurez l'impression que tout le monde vous en veut d'être qui vous êtes et de vous comporter comme vous vous comportez. Ne vous sentez pas coupable d'être vous-même, svp.

Cancer

Vous aurez la bougeotte, serez partout à la fois, efficace et pragmatique. Aucun problème ne sera sans solution et vous saurez encourager ceux qui en ont besoin. Bref, vous serez très utile aux personnes qui vous entourent et vous ne vous forcerez pas, cela viendra naturellement parce que vous aurez besoin de vous dévouer aux autres. En particulier si vous êtes né autour du 4 juillet : le bon aspect de Neptune vous rend plus bienveillant, plus tolérant, plus désireux de faire le bien de tous côtés.

Lion

Vous aurez probablement des achats à faire aujourd'hui, c'est banal un samedi, mais ce qui ne sera pas banal c'est que vous aurez comme des oursins dans les poches. Ce n'est pas dans vos habitudes, vous avez au contraire le geste plutôt large, mais on peut se demander si vos largesses ne sont pas destinées le plus souvent à vous attacher l'autre... En tout cas ces temps-ci, car vous avez une crainte un peu irrationnelle de perdre l'affection de votre conjoint ou d'un proche.

Vierge

La Lune est chez vous, il y aura d'ailleurs une pleine Lune demain vers 15h mais pour aujourd'hui, la configuration est positive et vous invite à rêver à de possibles rêves. Vous êtes plutôt du genre réaliste et vous vous interdisez souvent de tirer des plans sur la comète. Mais laissez-vous aller ce week-end, cela ne peut pas vous faire de mal à partir du moment où vous savez faire la différence entre rêve et réalité. 1er décan, on pourrait vous confier très bientôt une intéressante mission.

Balance

La conjoncture met l'accent sur Mercure, laquelle est conjointe à Uranus. 3e décan, l'ambiance va être tendue et des clashs sont à prévoir ces prochaines semaines. C'est-à-dire que cela risque de durer jusqu'à la mi-mai ! Heureusement, ces clashs ne vous concerneront pas toujours directement, cela peut se passer autour de vous, ou alors entre candidats à l'élection présidentielle ou leur entourage. Et les tensions que vous ressentez, tout le monde pourrait alors les ressentir.

Scorpion

Vivre sans espoir c'est cesser de vivre, a dit Dostoïevski, alors si vous avez un espoir précis ne le jetez pas à la poubelle sous prétexte qu'il est dangereux d'espérer. C'est probablement parce que vous détestez plus que tout être déçu que vous préférez laisser l'espoir à ceux qui sont assez bêtes (à vos yeux) pour risquer la désillusion. Ce qui est étonnant finalement venant de vous, car vous prenez parfois beaucoup de risques dans d'autres domaines. Une expérience vous aurait-elle traumatisé ?

Sagittaire

C'est un de ces week-ends où vous ne pourrez pas vous évader et où vous aurez probablement du boulot ou des obligations d'un autre genre. Même chose demain. Ce n'est que lundi que vous vous sentirez libéré... On peut penser que vous accueillerez aujourd'hui l'un de vos parents pour le week-end, ou qu'il y aura un petit événement familial à fêter... Bref, des choses pas forcément désagréables mais contraignantes, alors que vous aviez d'autres envies pour ce week-end.

Capricorne

Le désir de vous évader sera dominant, mais vous ne le ferez peut-être pas en prenant la route. Une expo, une conférence, un musée vous plairont tout autant. De toute manière, vous aimez tout ce qui est culturel, artistique, ou alors l'architecture ainsi que ce qui a trait à l'histoire, voire à la terre et ce qui se passe en-dessous. Votre esprit se nourrira d'un de ces domaines, mais vous pouvez aussi être invité quelque part, dans un endroit que vous apprécierez.

Verseau

Vous ferez une fixation sur un problème auquel vous accorderez trop d'importance natif de janvier. En fait, ce sera parfois un détail que vous monterez en épingle. Mais on ne vous refera pas, vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas prendre les choses au premier degré et les mettre de côté le temps de les régler. Il faut que vous leur trouviez un sens et ensuite que vous les coupiez en quatre, en huit, etc. jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien susceptible de vous angoisser.